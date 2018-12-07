敗選「登門逼宮」 民進黨南投縣黨部主委鬧雙胞

民進黨南投縣黨部執委召開臨時執委會，確認主委蘇昱誠的辭職案。（記者劉濱銓攝）

2018-12-07 19:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕大選結束，民進黨在南投縣慘敗，縣黨部再起內鬨！

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠11月底為敗選負責，與執行長張瓊文發布新聞稿辭職，不料，本月5日，蘇昱誠卻派任張永興為新任執行長，引發黨部執委不滿，認為蘇昱誠請辭言而無信，今天率領過半數執委到黨部召開臨時執委會，通過蘇昱誠的辭職案、駁回新任執行長任命案，同時推舉執委簡百聰為代理主委，黨部內鬨愈演愈烈，主委還鬧雙胞，蘇昱誠則痛批執委會是「登門逼宮」。

批蘇昱誠辭而不離 執委推簡百聰代理

黨部今天由執委林翠蘭、蕭麗紅、陳翰立、簡百聰、嚴春霖、羅炘津等6人召開臨時執委會，會中認為，蘇昱誠日前以新聞稿表達辭去南投縣黨部主委，致使全黨無主委可帶領同志，因此執委們推舉代理主委，11席執委有6人出席表決，最後通過由執委簡百聰為代理主委。

執委會說，蘇昱誠已在11月30日請辭，但辭而不離，就是言而無信，雖然蘇昱誠宣稱已獲黨中央慰留，但主委並非黨中央派任，黨部執委會也未慰留，請辭形同成立，也就不能派任新任執行長。

由臨時執委會推舉產生的代理主委簡百聰說，執委們已過半數通過蘇昱誠的辭職案，並駁回蘇昱誠派任張永興為執行長的任命案，未來將會穩定黨部人事，並為明年元月6日的主委補選做準備。

蘇昱誠反批執委會 無權決議解職主委

蘇昱誠則回擊，黨中央已在11月28日明確表達各縣市黨部主委全數慰留的決定，雖然他在11月30日口頭請辭，但尚未提出書面辭職函，也未經執委會送至黨中央裁示，在程序未完備的情況下，他的辭職不能算生效。

蘇昱誠說，他是黨員直選產生的主委，執委會僅有監督之權，沒有這麼大的權力，也不能片面決議解除職權，尤其黨中央在本月5日的全國主委會議也重申全數留任的態度，對於執委會的逼宮動作，將建請黨中央處理。

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