嚴凱泰海基會董事遺缺 張小月：必要時徵詢嚴家人意願

2018-12-07 19:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會今天召開董監事會議，對於已故裕隆集團董事長嚴凱泰的海基會董事遺缺，海基會董事長張小月表示，將根據海基會組織章程來辦理，必要時她也會徵詢嚴家家人的意願，再做決定。

張小月在會議一開始就對嚴凱泰辭世表達惋惜與不捨，並率全體董監事及海基會同仁起立默哀。張小月會前受訪表示，她昨天已以海基會董事長的名義寫信給嚴凱泰的遺孀嚴陳莉蓮，盼嚴家人節哀順變，嚴凱泰自民國85年起擔任海基會董事，過去20多年嚴凱泰對海基會的會務推動非常積極熱心，海基會對此永遠感念在心。

張小月在致詞時表示，日前順利完成的民主選舉，仍看到很多來自中國的假消息想要干預與製造對立，因此，台灣有必要提高警覺，分辨真、假消息，以維護民主果實。

張小月指出，兩岸關係除受台灣內部情勢影響，也無法自外於整個國際局勢，包括美國期中選舉、G20川習會、美中貿易戰等情勢變化，但是台灣選舉結果釋放的訊息，也可能會做為美國對中政策調整的依據。

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