嚴凱泰海基會董事遺缺 張小月：必要時徵詢嚴家人意願

2018-12-07 19:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會今天召開董監事會議，對於已故裕隆集團董事長嚴凱泰的海基會董事遺缺，海基會董事長張小月表示，將根據海基會組織章程來辦理，必要時她也會徵詢嚴家家人的意願，再做決定。

張小月在會議一開始就對嚴凱泰辭世表達惋惜與不捨，並率全體董監事及海基會同仁起立默哀。張小月會前受訪表示，她昨天已以海基會董事長的名義寫信給嚴凱泰的遺孀嚴陳莉蓮，盼嚴家人節哀順變，嚴凱泰自民國85年起擔任海基會董事，過去20多年嚴凱泰對海基會的會務推動非常積極熱心，海基會對此永遠感念在心。

張小月在致詞時表示，日前順利完成的民主選舉，仍看到很多來自中國的假消息想要干預與製造對立，因此，台灣有必要提高警覺，分辨真、假消息，以維護民主果實。

張小月指出，兩岸關係除受台灣內部情勢影響，也無法自外於整個國際局勢，包括美國期中選舉、G20川習會、美中貿易戰等情勢變化，但是台灣選舉結果釋放的訊息，也可能會做為美國對中政策調整的依據。

  • 海基會今天召開董監事會議，海基會董事長張小月在會議一開始就對海基會董事嚴凱泰辭世表達惋惜與不捨，並率全體董監事及海基會同仁起立默哀。（記者鍾麗華攝）

    海基會今天召開董監事會議，海基會董事長張小月在會議一開始就對海基會董事嚴凱泰辭世表達惋惜與不捨，並率全體董監事及海基會同仁起立默哀。（記者鍾麗華攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/