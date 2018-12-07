基隆議長宋瑋莉提議：延長中客停留天數

2018-12-07 19:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議長宋瑋莉認為基隆這幾年來「發展觀光產業」淪為口號，郵輪旅客留不住、中客也不來；宋瑋莉呼籲應該從充實軟硬體設施開始著手，並整合相關資源進行整體行銷規劃，宋瑋莉同時建請中央修法，比照日本延長中客停留天數作法，台灣現有的中客來台15天作法，應該修正放寬，以利促進觀光與產業發展。

宋瑋莉說，「選舉應該在投開票後就已經結束」若是到這時都還沈溺於政治算計，怎麼對得起人民，如何振興經濟、發展產業才是當前最重要、最優先思考的事，而非討論誰是台大校長適當人選，基隆發展的腳步已經落後其他縣市，沒有時間可以浪費。

宋瑋莉表示，基隆擁有豐富的觀光資源，除了基隆港是知名的國際郵輪母港之外，漁村風光，還有砲台歷史古蹟、外木山最美麗的海灣、和平島地質公園及休閒農業等，相當可惜的是缺少了整體的規劃與行銷，始終停留在「發展觀光產業」的口號。

宋瑋莉說，迫在眉睫的就是將觀光資源進行整體規劃加以串連，整合旅遊、旅館、餐廳以及周邊產業加強行銷，吸引郵輪客、中客以及來自各地的觀光人潮來基隆，並留在基隆，不是蜻蜓點水的過客。

宋瑋莉說，目前法令規定中客來台觀光停留時間每次不得超過15天，相較於日本來台免簽證停留期限90天相去甚遠，15天的限制無論是觀光、洽商都有所不足，更如同自我設限將中客往外推，建議中央應修法比照日本放寬中客來台停留天數限制，以利觀光產業發展。

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