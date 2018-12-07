美中貿易戰白熱化 蔡依橙：台灣想八面玲瓏太過天真

2018-12-07 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕據日媒報導，日本政府正在研擬排除採購華為、中興等中國廠商電信用品來防止資料洩漏、網路攻擊，並從中央各部會機關到自衛隊等皆一併抵制。對此醫師作家蔡依橙認為，美中貿易戰沒有休兵，而是越加白熱化。

蔡依橙指出，日本上次把中興弄到半死不活，這次則是砲口對準戰略意義更為重要的華為，而回顧之前的新聞，拒用華為的國家，包括英國、加拿大、紐西蘭、澳洲，全部都是美國盟友，現在日本也急著跟上腳步。

蔡依橙認為，台灣人公投前思慮不周，要核能，卻又不要日本人已經科學檢驗安全無虞的周邊縣市農產品；自以為靠中國站，在核食開放上又被中國政治性打臉，完全不懂國際情勢，在國際上給人一種反智又任性的印象，蔡依橙也指出，台灣人在外交觀念上太天真，想八面玲瓏，結果只會四面楚歌。

蔡依橙表示，相較日本把握每個機會發展，台灣人的政治意識太低，受黨國教育洗腦也太深，在重要議題上看心情投票，不仔細思考「我的一票到底選擇的是什麼價值」、「對我是否長遠有利」。

最後蔡依橙希望有更多人能開始關心國際新聞，多接觸世界不同角度的媒體，並開始獨立思考，有獨立思考的國民，才有獨立強大的國家。

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