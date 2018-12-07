林騰煌、賴良洲起訴！蘇澳落選頭有機會遞補 頭城另有變數

2018-12-07 18:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員當選人林騰煌、無黨籍賴良洲涉嫌賄選，被宜蘭地檢署依違反選罷法起訴，檢方將對林騰煌提當選無效之訴，若勝訴，將由落選頭遞補；但林騰煌若請辭，因選區缺額未達補選門檻，不須辦理補選，只要當選無效勝訴定讞，就由落選頭遞補；但頭城選區狀況不同，若賴良洲請辭，因選區缺額達一半，依法須重啟補選。

選舉期間，林騰煌涉嫌以每票1000元向選民買票，宜蘭地檢署拘提到案後，向法院聲押獲准；賴良洲則涉嫌在9月份贈送240元的水果禮盒賄選，被法院裁定7萬元交保。

林騰煌、賴良洲兩人都順利當選，檢方近日起訴，並對林騰煌提當選無效之訴，賴良洲則在研議中。律師林國漳解釋，選舉訴訟為二審終結，依法6個月內完成一審判決，二審最晚1年內定讞，若當選無效判決定讞，林騰煌就須解職，由落選頭邱嘉進遞補。

蘇澳選區應選3席，這次有5人參選，林國漳說，林騰煌若在定讞前請辭，選區缺額未達一半，依法不需辦理補選，但若最當選無效之訴判決定讞，邱嘉進仍有機會遞補。對此，邱嘉進說，若檢方提當選無效之訴，就交由司法定奪。

至於頭城鎮選區，選委會說，若賴良洲請辭，選區缺額達一半，必須重辦補選，即使補選後官司定讞，仍以補選為主；如果當選無效判決在補選之前，則由落選頭民進黨的林金龍直接遞補。

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