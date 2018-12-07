朱立倫2020挑戰總統？他認為機率是百分之一萬

新北市議員何博文認為，朱立倫參選機率是百分之一萬。（記者翁聿煌攝）

2018-12-07 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉才剛落幕，不少人就已經關注起2020年總統選戰，新北市長朱立倫就曾說不排除任何可能性。民進黨新北市議員何博文更認為，朱參選機率是百分之一萬。

綜合報導指出，何博文今天在廣播節目表示，朱立倫2020參選的機率是百分之一萬。但他也提到，這次國民黨在九合一選舉大勝，黨主席吳敦義功不可沒，對吳來說是背水一戰、志在必得，而且吳現在還有勝選黨主席光環。

何博文認為，也不要忽略王金平，雖然王金平說一切隨順因緣，但這次選舉卻展現了在南部過去白派大老、立院院長的人脈跟實力。何博文表示，王金平過去對總統大位有一定的想像，這次地方選舉大勝也居功厥偉，「國民黨內的初選廝殺一定很激烈。」

被視為朱家軍的新北市議員當選人葉元之則對此表示，不能幫朱立倫發言，但如果朱參選絕對會百分之百支持。

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