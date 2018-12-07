立院三讀 動保教育納入12年國教課綱

2018-12-07 16:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕為提升國民動保知識，立法院今三讀通過「動物保護法部分條文修正案」。三讀條文明定，各級政府應普及動保法規相關教育，提升國民動保知識，落實於國民基本教育課綱。

三讀通過的新增條文第4條之一明定，各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關之教育及學習，以提升國民動物保護知識，並落實於12年國民基本教育課綱中。

現行動保法中，僅有消極違反法令而受刑事處罰或行政處罰者的動物保護講習，無法達成預防勝於治療的目的，因此通過條文也新增動物保護教育為動物保護委員會的權責事項，使中央到地方，重視動物保護教育。

提案的國民黨立委王育敏在提案說明中表示，現行各級行政機關消極不願推動動保教育及動保倫理，以致虐待傷害動物案件層出不窮，顯見動保教育未能落實，因此新增本規定，明文將安樂死配套作為，列為各級政府的權責，並要求各級政府須普及動物倫理與報導法規相關教育與學習，落實於12年國民基本教育課綱中。

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