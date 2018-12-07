校園性騷擾不道歉、學校不作為 修法這樣罰

2018-12-07 17:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前台東縣公東高工藍姓校長4年前曾性騷擾女學生，至今未道歉，也未接受8小時的性平教育，還在今年6月1日光榮退休。時代力量立委洪慈庸提案修法，立法院今天三讀通過「性別平等教育法部分條文修正案」，未來校園性騷擾行為人若無正當理由卻不配合執行向被害人道歉、接受性平教育等懲處，最高可處新台幣5萬元，並得「按次處罰至配合為止」；此外，學校校長或學校財團法人董事怠於行使職權，處校長或董事新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

立法委員洪慈庸10月舉行記者會，控訴曾任台東私立公東高工校長的藍姓前校長在擔任校長期間涉嫌性騷擾，但教育部迄今卻無任何作為，讓藍姓前校長在今年6月1日退休。

立法院院會上午三讀通過性別平等教育法部分條文修正案，未來性騷擾行為人不配合執行向被害人道歉、接受8小時的性別平等教育相關課程等相關懲處，或不配合性別平等教育委員會或調查小組，而無正當理由者，由學校報請主管機關，可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其配合為止。若性騷擾行為人為學校校長，由主管機關逕予處罰。

此外，為避免校長規避通報，以及補強若校長、私校董事怠於行使職權等規範，三讀條文也明定，學校校長或學校財團法人董事怠於行使職權，致學校未依規定執行行為人的懲處或處置，處校長或董事1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

條文也明定，學校或主管機關應建立校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件檔案資料。性騷擾行為人如為學生，轉校就讀時，主管機關及原就讀學校認為有追蹤輔導必要者，應於知悉後一個月內，通報行為人轉去就讀的學校。若性騷擾行為人為學生以外者，轉校服務時，主管機關及原服務學校應追蹤輔導，並應通報行為人轉去服務的學校。

條文明定，接獲通報的學校，應對性騷擾行為人實施必要的追蹤輔導，非有正當理由，不得公布行為人的姓名或其他足以識別其身分之資料。違者處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

在保障學生安全部分，三讀條文明定，無論透過何種法律關係成為校園內部人員，一旦經學校性別平等教育委員會調查確認有性侵害、性騷擾、性霸凌行為，有必要予以解聘、免職者，學校應予以解聘、免職；有性侵害行為，或性騷擾、性霸凌情節重大者，各級學校均不得聘任。性騷擾、性霸凌非屬情節重大者，1至4年不得聘任。

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