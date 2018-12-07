韓國瑜讚百億義大水上樂園 網友轟：別弄髒高雄人的水拚經濟

韓國瑜當選高雄市長後，義聯集團創辦人林義守（左2）公開表示，要加碼投資高雄；韓國瑜（右2）則表示，未來高雄市政府將營造更友善的經商投資環境，希望企業家能增大對高雄投資的力度。（資料照）

2018-12-07 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕義聯集團創辦人林義守在韓國瑜當選高雄市長後，公開表示將加碼投資高雄，包含將斥資210億元在義大世界附近蓋水上樂園及觀光酒莊，並規劃蓋高塔纜車串聯義大世界，韓也於3日拜會林義守並表達感謝。但卻有網友以「韓國瑜髒手拿開！別弄髒高雄人的水拚經濟」為題發文，盼韓國瑜切勿為了拚「財團的經濟」，而犧牲高雄人的用水安全與環境水土保持。

本月5日，一名網友Haung156在PTT以「韓國瑜髒手拿開！別弄髒高雄人的水拼經濟」為題發文，怒轟韓國瑜「選上之後醜態百出，一下瘋狂強調92共識，一下要用詐騙集團當局長，然後又讓爭議人物許崑源當議長，反正高雄人自己沒作功課就真的要承擔4年了！」

網友Haung156更向韓國瑜喊話，選後不要到處亂開芭樂票，「特別是拿全高雄人的用水安全去拼經濟這種缺德的事是絕對不能做的」，而大家對前高雄市長陳菊的評價見人見智，但她拒絕義大過度開發這件事情是值得肯定的。他接著爆料，「義守拼經濟的方法是在觀音山挖山大開發，問題是觀音山的土質鬆軟，又緊鄰大坑溝水源地旁，韓國瑜知道全高雄80%用水，來自大坑溝下游的高屏攔河壩嗎？之前楊秋興幫義大開路，下雨就崩塌韓國瑜知道嗎？」

該網友在文末呼籲，高雄人和台灣人應站出來自救，「堅決反對韓國瑜為了拚財團的經濟犧牲高雄人用水安全，犧牲台灣的水土保持環境，韓國瑜如果做不到保障高雄人的用水安全，麻煩可以滾了！」

該文一出引起網友熱議，許多人留言「韓粉會跟你說韓導神功護體，颱風不會再來大家發大財！」、「再亂搞高雄真的會又老又窮」、「看到義大就知道了」、「準備去高雄賣礦泉水」；但有人酸說「邁粉好急」、「連上任都還沒上任就崩潰到現在 ，真是夠了」、「危言聳聽，乖乖拚經濟好嗎？」。

綜合媒體報導，對此，準高雄市新聞局長王淺秋回應，感謝各界願意提供意見，而在就職之前，這些意見都會特別納進團隊參考。

另外，綠委段宜康今天則在臉書指出，楊秋興在擔任高雄縣長時，義大開發區當時取得開發許可和執照，高雄縣市合併後，高雄市政府發現，原高雄縣政府違法發出的建照，超過法定容積上限達3萬4千多坪；「簡而言之，義大開發案嚴重違反建築法和區域計畫法令」，直言林義守宣布要投資210億元，根本是張「假支票」。

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