林義守要幫韓國瑜拼經濟？ 段宜康：別擔心是假支票

韓國瑜當選高雄市長後，義聯集團創辦人林義守（左2）公開表示，要加碼投資高雄。（資料照）

2018-12-07 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜當選高雄市長後，義聯集團創辦人林義守公開表示，要加碼投資高雄，包括將斥資210億元在義大世界附近蓋水上樂園及觀光酒莊，並規劃蓋高塔纜車串聯義大世界。對此立委段宜康則說，這個「投資」是假支票。

段宜康今在臉書解釋，楊秋興在擔任高雄縣長時，義大開發區當時取得開發許可和執照，高雄縣市合併後，高雄市政府發現，原高雄縣政府違法發出的建照，超過法定容積上限達3萬4千多坪。

段宜康說，陳菊擔任高雄市長時，除撤銷超容積的使用執照，也對違法部份勒令停工，以確保整體建築物安全，「簡而言之，義大開發案嚴重違反建築法和區域計畫法令」。

段宜康直言，陳菊當年為了這個案子，嚴重得罪了林義守，且義大世界嚴重違法超容積是事實，段宜康反問「怎麼可能在後方山坡上，再擴充210億的投資案？」

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