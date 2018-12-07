肯定駐外館正名台灣 林昶佐：獨裁時代錯誤導致名稱雜亂

許多外館臉書專頁紛紛改名，並在大頭貼換上白底、湖水綠畫筆勾勒的台灣輪廓圖形與彩色英文字TAIWAN的照片。（中央社合成）

2018-12-07 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前因應我外交部要求，我國不少駐外代表處臉書已將名稱由Taipei改成Taiwan，並紛紛將臉書大頭貼換上有台灣輪廓圖形的圖片。對此時代力量立委林昶佐表示，台灣終於踏出正名的第一步，接著應該要讓這些館處的正式名稱也能儘速回歸TAIWAN的名義。

「駐洛杉磯台北經濟文化辦事處」日前表示，為了彰顯代表我國駐外使館官方臉書，臉書專頁名稱將從「Taipei Economic and Cultural Office in Los Angeles」更名為「Taiwan in Los Angeles」，除了洛杉磯辦事處，包括西雅圖、丹佛、歐盟與布魯塞爾、帛琉、日內瓦等駐外館處，已改名為TAIWAN開頭。

林昶佐表示，由於獨裁時代錯誤的國家定位以及國際空間的壓迫，讓台灣各駐外辦事處的名稱常常莫名其妙，甚至曾經叫過「中華旅行社」，造成許多國外旅客、經商人士的誤解與困擾，更讓台灣國家品牌模糊不清，因此他也曾多次要求外交部修正這些雜亂不清的名稱，一致改為Taiwan「台灣」之名，讓國家品牌形象清楚示人。對於目前許多外館的粉絲專頁紛紛將名稱改為「Taiwan」，林昶佐也肯定台灣已踏出了第一步，希望這些館處的正式名稱也能儘速回歸TAIWAN的名義。

外交部國際傳播司司長陳銘政也表示，比起Taipei office，使用Taiwan更為直接、清楚，同時外館使用統一圖像以及名稱，能凸顯台灣的鑑別度與能見度。

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