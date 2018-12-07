民眾勸進選總統 朱立倫8個字回應

2018-12-07 16:48

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長朱立倫進行新北市政畢業之旅！朱立倫今天到金山區主持金山市地重劃開發工程，朱立倫向台下的金山基層里長與鄉親表達感謝，也希望大家繼續支持25日上任的新北市長侯友宜；不少親搶著與朱立倫合照，還有人喊出朱總統加油！朱立倫笑說「謝謝！謝謝！加油！加油！」

假日到北海岸的金山老街吃鴨肉，停車場經常一位難求，新北市政府地政局在金山地區的市地重劃開發工程，今天舉行完工典禮，市長朱立倫與議員廖正良、周雅玲剪綵後，市府利多大放送，從今天中午12時起，到今年底12月31日，開放民眾免費停放，明年元旦正式收費。

朱立倫指出，透過這次市地重劃讓新的公用設施，新的道路，新的公園，停車空間也可完成，非常的重要，他相信侯市長上任會繼續和金山居民一起打拚，讓金山越來越好。

朱立倫說，他要謝謝金山地區的區長，里長，農會及居民，過去8年和他一起打拚，但這還不夠，未來侯市長會帶領大家繼續打拚。

許多人爭相和朱合照，要他常常來走走看看，一起來採茭白筍，金包里慈護宮廟副董事長鄭振興拉住朱立倫，要他2020出來選總統，他說，王金平和吳敦義應該要退休，剩下朱立倫，他覺得朱立倫做得不錯，他如果當總統，是大家的福氣。

朱立倫面對勸進選總統，回應「謝謝謝謝加油加油」，笑瞇瞇的搭車離去。

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