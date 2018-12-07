被勸進拚立委補選 高思博：不宜「資源回收再利用」

2018-12-07 16:20

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員蔡淑惠、蔡育輝、洪玉鳳、王家貞、李中岑和議員當選人李鎮國，今天公開向高思博喊話，希望高思博挾著高知名度，為國民黨披戰袍搶下補選立委席次。

建議黨推出非典型人物或年輕人參選

高思博則說，他感謝大家的好意，但他剛從戰場渾身是傷下來，需要休整，也沒準備要參與立委補選，台南鄉親是寬厚的，並非得他剛下戰場又重新上戰場不可，建議黨應該推出非典型的人物或年輕人來參選，而不是「資源回收再利用」，而黨內同志如要參選，他會盡其所能來幫忙助選，此時他並不宜再投入補選，但他會繼續留在台南、經營地方。

蔡淑惠等人說，黃偉哲能從這個選區登上台南市長之位，在這次大選才輸5萬4000多票的高思博，絕對也能在韓流助攻之下，為國民黨搶下第一席立委寶座，服務台南鄉親，黨團議員也會以實際行動為高思博助選。

他們指出，10年前高思博與賴清德角逐區域立委，小輸賴清德5000票，但自此，高思博逐漸遠離台南，民進黨在這次市長選戰，緊咬高思博棄台南鄉親於不顧議題。

他們強調，這議題的確在基層發酵，高思博也因此選得很辛苦，但選局結果也證實，選民慢慢看到高思博經營基層的努力，這屆市長選舉才輸黃偉哲5萬多票，所謂危機就是轉機，高思博應該當仁不讓的挺身為國民黨披戰袍迎戰，不再缺席。

對於有人建議國民黨派第一高票的議員去迎戰，他們認為，這是挖國民黨議會黨團牆角的做法，因為第3屆國民黨團議員才16席，相較民進黨25席議員，未來在議會要監督市政仍須苦戰，議員一席都不能少。

蔡淑惠等人說，戰士沒有選擇戰場的權利，高思博剛剛選完市長知名度最高，不管高思博未來有何規畫，現階段是國民黨氣勢最高的時候，希望高思博能順利為國民黨奪下第一席台南市立委的席次，為鄉親爭取更多的建設和福利。

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