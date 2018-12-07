校門落成揭牌被砸傷 議員選後揭露質疑工程品質

2018-12-07 16:23

［記者謝武雄／桃園報導］市議員劉茂群於今年10月27日參加八德區瑞豐國小校慶暨校門落成典禮時，揭牌時不慎被落物打到鼻子受傷；市議會今天審查教育局預算，劉茂群除要求瑞豐國小校長溫超洋到議會備詢，也質疑該工程只有80萬元，是立委趙正宇所爭取的，沒有驗收就辦完工典禮根本是政治考量。

教育局會後表示，工程在今年9月就已經驗收，配合校慶活動才辦理啟用，只是簡單的拉紅布條動作，至於學生都是參加運動會學生，並未特別動員，況且事先都已經發文給八德地區5個議員，只是當天大勇國小也有活動，才有部分議員未出席，並沒有行政不中立問題。

劉茂群說，她不願在選前揭露此事，就是擔心外界認為她為選舉造勢，揭露此事只是要大家重視公共工程品質，不要未驗收就辦揭牌，完全都是政治考量毫無意義，希望未來的學校工程，不要有政治介入；同黨的議員詹江村也聲援劉茂群，認為市府工程好大喜功，小工程也要辦完工、揭牌儀式，根本沒有必要。

趙正宇獲悉後表示，學校只是透過校慶向家長展示建設成果，並沒有特別活動經費，因此只有簡單揭牌，紅布兩端綁著水管固定，用繩子把紅布條拉下，劉茂群剛好抬頭才會被水管打到。

下午續審教育局預算時，民進黨籍議員蔡永芳還特別戴上工地安全帽及機車安全帽，詢問未來學校工程完工是否都要戴上安全帽；教育局長高安邦則表示，全案與工程無關，至於學校有人受傷、依規定要通報，戴安全帽時機大都是參觀工程或興建中的工程。

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