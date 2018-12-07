蔡英文、賴清德接連檢討 國民黨質疑反省有夠虛偽

2018-12-07 16:31

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨九合一敗選後，蔡英文總統與行政院長賴清德接連主持檢討會，蔡英文昨天才剛發表「迴廊談話」，賴揆今則召開「選後檢討」記者會，但都被國民黨文傳會代理主委唐德明質疑「反省有夠虛偽」，而且當中央還在討論誰該負責下台時，民進黨的地方諸侯屏東縣長潘孟安就已經「把公家當我家」，「吃相難看」。

唐德明表示，明明潘孟安的第二任都還沒就任，就已經迫不急待把在選舉期間被爆料利用職權恐嚇、威脅、辱罵公務人員，甚至把縣政府當成競選總部等離譜行徑因而請辭的觀傳處長黃建嘉，重新請回擔任剛剛更名為傳播暨國際事務處與交通旅遊處的處長，原來當初請辭只是做樣子，只要我喜歡，沒什麼不可以。

他說，這種吃相真是驚人，難道屏東縣真的完全沒有人才了嗎？還是潘孟安已經自詡為山大王，不然為何一個在2個多月前，才因為利用職權恐嚇、威脅、辱罵公務人員因而辭職的處長，轉眼之間，就可以回鍋繼續當處長？

他還說，民進黨在中央起碼還有形式意義上的檢討與反省，但民進黨的地方諸侯，不但把公家當我家，而且肆無忌憚地把法律當擺設，赤裸裸演繹「只要我喜歡，沒什麼不可以」，也許在他們眼中，反省不能當飯吃，檢討更是換不來一根蔥，這一切人民都會看在眼裡。

唐德明指出，九合一選後社會各界都在期待民進黨反省檢討，這兩天先是蔡英文自以為很有梗的發表「迴廊談話」，強調「鬥爭非解藥」，但可惜言行卻完全不符，因為民眾不會忘記蔡英文縱容「東廠」追殺鬥爭在野黨，至於賴揆的檢討記者會像是繞口令一般，一下子要「堅定地離開」，一下子又要「堅定地留下」，讓人搞不清楚到底所謂的「檢討」是要離開還是留下？或許賴揆想要表達的是「不管留下還是離開，都是在做功德吧！」

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