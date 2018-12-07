立院三讀 最高法院未來將增設「大法庭」制度

2018-12-07 15:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕為解決最高法院各庭發生法律見解不一的情況，立法院今三讀通過「法院組織法部分條文修正案」、「行政法院組織法部分條文修正案」。三讀條文明定，未來最高法院、最高行政法院將增設大法庭制度。考量大法庭成員可能皆由資深庭長擔任，三讀條文也明訂，未來大法庭庭員兼任庭長者不得超過2分之1。

行政院院會3月拍板送出「法院組織法」相關條文修正草案。賴揆當時表示，增設大法庭制度後，能讓最高法院於審判權的作用內，針對歧異見解及具有原則重要性的法律問題，統一法律見解，這將使終審法院裁判的法律適用一致，發揮促進法律續造的功能。

三讀條文第51之2條明定，最高法院各庭審理的案件，經評議後採用的裁判基準之法律見解與先前出現歧異者，該庭應將法律爭議提交大法庭裁定，以統一各庭間歧異的法律見解。

三讀條文也明定，最高法院大法庭以法官11人合議行之，民、刑事大法庭分別由最高法院院長、與其指定之庭長擔任審判長；最高行政法院則由法官9人合議行之，並由最高行政法院院長擔任審判長。

曾任法官的民進黨立委周春米表示，常有人批評台灣法院判決初一、十五不一樣。打官司是輸是贏，相當程度取決於案件分配到哪個法官手上，法律見解不一致。今日三讀通過的大法庭制度就是要解決這個問題，提升裁判的安定性及可預測性。

判決見解歧異造成的問題最知名的案件為前總統陳水扁與前行政院秘書長林益世的貪汙案件。前總統陳水扁因涉及龍潭購地弊案遭起訴，最高法院採「實質影響說」判定陳水扁有罪，不過同樣涉及貪汙罪的前行政院秘書長林益世，卻因法院採用「法定職權說」，目前交保、限制出境，仍在最高法院上訴中。

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