臉書透露有「失誤」 韓國瑜：就是原民會主委人選

2018-12-07 15:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜昨天在臉書指出，過去兩個星期除了忙碌，也有「失誤」﹔他今天進一步說明，失誤部分當然就是原民會主委人選引發軒然大波，後續人事消息將力求更完善、更完整才公布。

韓國瑜昨在臉書表示，有人說屬於他的蜜月期已經過了，其實他很清楚，對於肩挑278萬殷切期待的高雄市長而言，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。

當11月24日午夜鐘聲一響，沒有掌聲、沒有煙花，只有千斤萬擔的市政真實存在；然而，千斤萬擔可預料、千頭萬緒沒想到，過去兩個星期，除了忙碌，也有失誤。

這兩天他一直提醒自己，不積跬步，無以至千里，市政這條路很長，每一步都很關鍵，許多事情不能躁進，更不能大意！

韓國瑜今天受訪時進一步說明，失誤部分當然就是原民會主委人選所引發軒然大波，因為這次教訓，後續人事消息將力求更完善、更完整才公布。

對於外界關切教育局長，韓國瑜表示，仍逐一面對面徵詢合適人選，教育局長不只要英文好，一定要有中、英文課程規劃能力，最好有經驗，且能分階段逐一推動中英文雙語教育。

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