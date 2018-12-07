民進黨正副議長人選 預定下週四假投票記名產生

2018-12-07 14:52

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議會黨團今天成立，並推舉出新任總召林宜瑾。對於副議長郭信良質疑推舉過程黑箱作業一事，林宜瑾今天表示，總召的產生都是依慣例產生，這沒有疑義，也未抵觸中央黨部的規定。她表示，對於民進黨正副議長人選，預定將於下週四產生，以假投票、記名產生人選。

林宜瑾當選新任總召後，也立即召開黨團會議，25席成員中，有24人參加，僅1人未出席。其中4人為代理出席，20人親自出席，而郭信良則質疑推舉過程黑箱作業而退席。

林宜瑾表示，由於民進黨席次在議會並未過半，必須爭取無黨籍議員的支持才行，因此黨團成員認為人選的產生，不宜拖延，好讓正副議長人選有時間爭取其他議員的支持。

另外，今天黨團會議也確定產生正副議長人選的遊戲規則，以假投票、記名產生人選，而且每一位成員都是候選人，由大家假投票互推，而非登記方式。

林宜瑾表示，這次黨團成立及總召的產生，都是依過去的慣例，4年前和8年前的做法都一樣，由黨部主委召集，也都是在市黨部開會，而市黨部主委的責任就是促成黨團成立，而總召是黨團成立事宜的事項之一。總召產生後就根據黨團自主原則進行討論。「郭副議長是資深議員，不會不知道。這是慣例，沒有任何疑義。」

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