支持者提選舉無效之訴 涂醒哲：尊重但不傾向興訟

陳火川（左）昨以支持者身分向嘉義地檢署舉發選舉無效，涂醒哲（右）今表示給予尊重。（記者王善嬿攝）

2018-12-07 13:59

〔記者王善嬿／嘉市報導〕尋求連任失利的嘉義市長涂醒哲陣營傳出將提選舉無效之訴，嘉市果菜市場總經理陳火川今開記者會強調，他是以支持的市民身分，昨下午向嘉義地檢署遞狀舉發「選舉無效」，市長涂醒哲出席記者會受訪說，選舉人、也就是一般市民，有權利依法提出選舉無效，但他個人為了社會和諧，不傾向提選舉無效之訴。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，將依程序分案調查。

陳火川今中午開記者會表示，因認為11月24日投票行政作業，導致嘉義市共177個投開票所，有63個投開票所4點之後還在投票，使「三角督」選情的嘉義市，可能出現棄保效應，此外，嘉義地區的查賄案數量最多，導致投票率比往年低，依上述理由根據「公職人員選舉罷免法」第125條，遞狀舉發選舉無效，希望促進民主制度更完善、公平。

涂醒哲表示，追求真相、一切以證據為本，有幾分證據就說幾分話，是他一貫的堅持，而依陳火川提告的資料、在公告後一星期內提出，於情於理於法，支持者提出的（選舉無效），他均給予尊重並感謝，但政治層面上，即使投票過程有瑕疵，但他尊重人民的選擇，對選舉結果予以尊重。

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