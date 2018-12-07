選議會黨團總召遭批黑箱 民進黨南市黨部：照慣例進行

黃先柱（右）表示，一切按照慣例進行，沒有黑箱。（資料照）

2018-12-07 14:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議會黨團今日產生新總召，由新系的市議員林宜瑾擔任。不過，推舉的過程中備受立委陳亭妃、南市副議長郭信良批評是黑箱作業；對此，南市黨部主委黃先柱反駁，強調一切按照慣例走，且都有經過表決。

市黨部今日召集所有黨籍議員當選人，開會討論成立黨團事宜，林宜瑾當場也以13票、過半票數當選黨團總召。不過，這讓陳亭妃和郭信良痛批是黑箱。陳抨擊，選舉過程中完全是黑箱，且有些議員並不在現場，這已違反中央黨部的規定，也就是黨籍議員當選人要全程參與；郭今午召開記者會，指出依規定應由資深的議員擔任臨時主席，再來討論如何產生總召一職，沒想到今日直接由黨部主委黃先柱擔任，此舉已違反倫理及程序。

面對黨內同志的炮火，黃先柱反駁，以往的通知都只有寫成立黨團，且隨後選出新的黨團總召，這明明是照著慣例走，為何能說市黨部黑箱，他當會議主席也是因議員們認為他是召集人，所以才推派他，選完總召後也離開，並未參與後續正副議長相關事宜。

黃先柱強調，25位當選人中，僅有議員蔡旺詮出國未簽到，但其他未出席的議員也都有推派代表，今天的事情是經過充分討論且表決才決定，根本沒有黑箱，況且中央黨部也都有派員督導；黃表示，這些過程中一率是照慣例進行，所以不知道黑箱所指為何。

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