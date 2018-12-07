立委補選藍營北市擬徵召陳炳甫 中市民調決定人選

2018-12-07 14:19

〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨立委姚文智參選台北市長請辭立委後，留下的台北市士林、大同立委選區將進行補選，國民黨中央上午召開台北市立委補選提名協調小組會議，徵詢甫連任台北市議員的陳炳甫參選意願，但最後沒有結論，陳炳甫僅表示還要與地方支持者討論，一切尚未確定，國民黨組發會主委李哲華則指出，黨中央已鎖定勸進陳，並盼最遲下週三提報中常會通過。

對於媒體詢問個人意願，陳炳甫只說，「國民黨不可以在這次選戰缺席」，之前黨中央只是電話詢問他的意思，這次則是正式徵詢，由於他才剛連任台北市議員，因此對立即再參與立委補選有些難處，他回去後還要與支持者再做討論。

李哲華則表示，陳炳輔長期在地經營，既年輕又形象好，符合外界期待國民黨的改革呼聲，因此是黨中央認定的最強人選，而且陳個人也願意為黨一戰，只是仍須徵詢地方支持者意見，無可厚非，黨部將會協助促成地方支持。

此外，國民黨提名協調小組上午召集登記參選台中市立委補選的7人協調，決定明、後2天進行民調決定提名人選，預定下週一公布結果。

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