傳蘇貞昌回任閣揆？蔡其昌：目前沒討論接替人選的空間

2018-12-07 13:27

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德今天上午召開記者會指出，「唯有我離開，總統才能大破大立」，賴清德去留、賴清德與蔡英文總統之間的關係成焦點。對此，與賴同屬黨內新潮流系的立法院副院長蔡其昌今天中午受訪表示，現在這階段行政院需要賴清德，所以賴清德留下來，把國家政務運作趨於穩定。「蔡總統跟賴院長之間合作無間，就算賴院長有一天離開行政院，他還是全力支持蔡總統。」對於傳出蔡英文思考找前行政院長蘇貞昌回任閣揆，蔡其昌則說，這是媒體點兵，賴清德目前繼續擔任院長，哪有討論下一個人選的空間？

民進黨九合一選舉結果不如預期，行政院長賴清德也在第一時間向總統請辭，最後獲得慰留，蔡總統六日上午才喊話，未來將與賴繼續「緊密合作」，不過賴清德七日上午表示，「現在我向社會報告，時間一到，我會堅定離開，負起政治責任，不讓敗選檢討流為空言。」

蔡其昌稍後受訪說，大家不需要去過度聯想或是做無謂解讀，蔡、賴兩人表示很清楚，根據這兩天訊息，蔡總統跟賴院長之間合作無間，沒有問題。就算賴院長有一天離開行政院，還是全力支持蔡總統，這是毫無疑義；第二，賴院長他有說，對於該有的承擔，絕對會承擔，但這個階段，總統、國家需要她，他會不計毀譽留下承擔。

至於桃園市長鄭文燦在專訪中透露，有建議行政院長人選，有媒體披露是前行政院長蘇貞昌，蔡其昌認為，這是過度揣測，這些階段，賴院長會留下，沒有接替人選的問題。等到賴院長離開之前，蔡總統就會去找可能適合人選，但這階段沒有這個問題，賴院長內心世界以及他所面臨外在承擔責任，兩者都要做好，賴院長都表達的很清楚。

蔡其昌表示，賴清德就繼續做行政院長，該承擔的事情會承擔下來，「哪有討論下一個人選的空間？」若以棒球投手為例，賴清德現在就是遇到亂流，賴清德自認為前面投的並不滿意，但總教練（總統蔡英文）認為團隊需要賴清德，也要求賴清德繼續當投手，就這麼簡單。

蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧今受訪表示，選後他曾與父親討論過，賴院長是此時此刻唯一且最好的人選。至於中生代人選，蘇巧慧認為，民進黨中生代有非常多人才，應可負擔更多、更大的責任，相信在賴院長帶領之下，再開新局，是有可能的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/