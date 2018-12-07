時力挺議長人選提改革訴求 綠營議員響應表態有意參選

2018-12-07 13:06

〔記者周彥妤／台北報導〕時代力量台北市議員當選人今天上午舉行記者會，宣布只要有意角逐議長的人選，能夠支持議會改革的3訴求，就會表態支持，民進黨議員劉耀仁隨後即於臉書響應。劉受訪表示，他十分認同時力3位優秀的新科議員，確實也有意角逐，但目前尚未獲黨內提名，強調角逐事小，四年一度為議會改革的契機，才是重中之重。

時代力量台北市議員當選人林穎孟、林亮君及黃郁芬今天上午10時舉行記者會，宣布由林穎孟出任議會黨團總召，同時提出「議長中立」、「議會透明」及「議會健康」3訴求，表示目前尚無支持特定的正副議長人選，但若各黨派有意爭取的人選，能承諾改革議會的3大訴求，時力黨團就會表態支持。

民進黨議員劉耀仁隨後即於臉書發文響應，劉受訪表示，自己曾經參選過議長，時力北市黨部主委林昶佐前天與他談過，盼他可以對此表態，而他也十分認同時力3位優秀的新科議員，坦言自己確實也有意角逐，不過目前尚未獲黨內提名，但強調角逐事小，4年一度為議會改革的契機，才是重中之重。

他在臉書寫到，雖然自己還不是民進黨提名正副議長候選人，且這次正副議長選舉對議員席次剛慘敗的民進黨而言是「不可能的任務」，當不當選已經不是那麼重要。

劉耀仁也說，一個負責任的政黨，不能錯過了4年一度為議會改革的契機。以議長參選過來人的角度，肯定時代力量3位準議員的改革建議，「更凸顯這些建議和四年前本人所簽署的參選承諾書，具有高度的共識」。

劉耀仁說，他把兩份改革建議，客觀整合成以下內容，他也舉雙手贊同並承諾在得到黨內提名後，就立即簽署承諾書。

對於時代力量提出的「議長中立」、「議會透明」及「議會健康」3訴求，劉也逐一論述並「加碼承諾」。「議長中立」部分，時力盼正副議長承諾退出政黨運作，劉對此認同，且「不參與黨務會議，不兼任任何黨職，保持議事超然運作」。

「議會透明」部分，時力盼各委員會開會線上直播、預算審查作逐字紀錄，劉耀仁表示同意，並指政黨協商過程，也必須開放媒體進入採訪監督。

至於「議會健康」，時力盼強化法規會功能，設置議會預算研究室，劉也說，議會各項事務及人事管理，必須公開透明，杜絕任何黑箱作業。

此外，對於時力提到「各黨團有提案權及人事預算，有助於整體議會問政品質的提升」，劉耀仁則表示，雖然台北市議會的組織及預算規模和立法院不同，但方向值得思考，把台北市議會改革成微型立法院，作為全國各縣市議會之表率。

他說，現今各黨團及個人均有臨時提案權，黨團辦公室每月均有補助款，黨團可以聘請專業法案助理，以提升黨籍議員問政品質及深度。然而補助款微不足道，功能有限，這點是可以進一步討論及改革。而無法組成黨團的小黨，權益如何提升？更需要盡快提出來討論及改進。

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