南市正副議長競爭掀風暴！副議長退席、不承認新總召

副議長郭信良召開記者會，出示民進黨中央黨部的函，抨擊民進黨地方黨部黑箱作業，完全違背中央黨部的規定，胡搞一通。（記者蔡文居攝）

2018-12-07 12:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團今天產生新總召，由新潮流系的市議員林宜瑾出任，在推舉過程中，表達異議並憤而退席的副議長郭信良，今天中午在議會臨時召開記者會，抨擊民進黨黑箱作業，完全違背中央黨部的規定，胡搞一通，他將不承認這個新總召。

郭信良發表3點聲明表示，第一，民進黨南市黨部發給黨籍議員的通知，是說要成立黨團事宜，依規定應由資深的議員擔任臨時主席，再來討論事項，決定如何產生總召一職，但今天主席不按牌理出牌，直接由黨部主委擔任主席，已違反倫理及程序。

第二，產生總召須先開放登記，進行協調，協調不成，再來選舉產生，這樣才符合程序。而地方黨部發文今天要開會，至少要明文規定今天要產生總召，但都沒有，這根本是黑箱作業、一塌糊塗，強姦整個民進黨所有議員當選人的機會，沒時間給人家拉票及心理準備。

第三，「中央黨部已明文規定，請各直轄市議會黨團儘速討論正副議長選舉相關事宜，所有黨籍議員當選人應全程參與...」。這中央已經明文規定，還是要強渡關山，黑箱作業，他在會中有數度發言，不符合程序，誰當總召沒關係，但一定要符合程序，現產生後，又做成不符中央黨部的函的決定，五天後要產正副議長人選，「有那麼急嗎？是輸不起，還是怕輸，才要儘速黑箱作業產生人選？」有的人還在出國中，還沒回來，訂這日期適當嗎？完全背離了中央黨部的意志，這種黑箱作業的程序，他完成不認同。

郭信良表示，呼籲中央黨部依中央來函第7條的規定，「執政縣市由執政縣長當任正副議長的召集人，另由中央督導小組協同督導。」他要求中央黨部立即介入調查，如不合符程序，違反中央黨部的規定，總召一職應予撤銷，讓選舉過程透明化、公開公正一點，不要一開始就黑箱作業，這樣難以服眾。

最後，他拉高聲調說，「不要再搞了，民進黨已經輸得夠慘了，還不知檢討，還要黑箱作業，這個政黨還要救嗎？自己省思一下，輸了還不夠慘。」

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