市議員發起連署反對停建山手線 盧秀燕團隊：尋求務實發展

台中市議員謝志忠與市議員當選人施志昌連署反對停建山手線，準市長盧秀燕陣營表示，尊重民代的發言和職責，強調盧秀燕將依序做好市政，務實是執政原則。圖為林佳龍與盧秀燕選後首度見面，一起上台見證台中鐵道文化園區促參簽約儀式。（記者廖耀東攝）

2018-12-07 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕針對台中市議員謝志忠與市議員當選人施志昌召開記者會，連署反對停建山手線，準市長盧秀燕發言人吳皇昇表示，尊重民代的發言和職責，強調盧秀燕已表明多次，將依序做好市政，「務實」是執政原則。

吳皇昇指出，台中市各項建設規劃都很重要，當務之急就是如何在有限的資源中來務實建設及發展台中，盧秀燕是一位媽媽市長，會用開放的心胸來好好討論，市議會和市民的意見都要尊重，並在專業及財政的考量下，妥善依序安排好各項市政建設規劃。

吳皇昇表示，盧秀燕主要是闡明在有限的財政底下，當務之急乃尋求務實有效的發展，針對現狀進行盤點研究，並不是要停止的意思。

吳皇昇指出，現行下環線（成追線）已在施工，也是施行已久的規劃，自然要持續推動完成，而上環線（甲后線）則因還在路線選擇評估階段，也涉及中央政府的評估與審核，盧秀燕會以開放心胸好好討論，兼顧地方民意和財政交通專業，詳盡的配套與實質的規畫將會由新市府團隊來完整說明，以務實的前提來提升市民生活品質及台中整體發展。

吳皇昇說，蔡英文總統日前已表達全力支持台中建設的態度，也相信兩位現任及未來的新科議員會站在台中市財政、交通專業及地方民意的角度，請副院長蔡其昌等立法委員向中央爭取千億經費，如同當初台中鐵路高架由中央全額支出的模式，減輕台中負擔，並兼顧捷運發展，如此將可兩全其美，實為市民之福。

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