馬克宏是一面鏡子！老謝：6都市長上台「須如履薄冰」

2018-12-07 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕法國民眾不滿政府欲漲燃料稅，發起「黃背心」抗議運動示威，演變成法國近年最嚴重的都市暴動，法國政府事後妥協，宣告凍漲燃料稅。財信傳媒董事長謝金河稍早在臉書以「政治爆發者戒：馬克宏的滑鐵盧」為題，向六都市長喊話，提醒「將來一擧一動都會被民眾放大檢視，上了台的市長們必須如履薄冰」。

謝金河說，法國總統馬克宏在結束G20會議後，立刻返國勘察暴動的災情。謝金河指出，黃背心運動最後迫使馬克宏打消漲價計畫，但馬克宏已遍體麟傷。

謝金河提到，馬克宏2017年選上總統時，成為法國的新希望，並大力進行改革，「但一開始的國鐵改革就掀起抗爭，後來保鏢打傷抗議群眾，民調急轉直下」，此次調漲稅收後引起民怨，民調更是繼續往下掉。

謝金河認為，馬克宏以改革為己任，沒想到愈改革民怨愈深，如今的處境很像台灣的小英總統。

談到此次選舉，謝金河發現有出現好幾個爆紅的政治人物，尤其是六都巿長，他提醒，將來一擧一動都會被民眾放大檢視，賞味期縮短，「上了台的市長們必須如履薄冰，馬克宏是一面鏡子！」

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