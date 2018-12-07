正副議長前哨戰！南市民進黨總召出爐掀茶壺風暴

2018-12-07 11:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團今天上午推舉產生新任總召，由屬於新潮流系的市議員林宜瑾，在25席中，以13票過半數當選黨團總召。不過，該推舉過程，現任副議長郭信良有異議，他將於今天中午召開記者會對此做出回應。

選舉結果出爐後，立委陳亭妃也在臉書貼文說，「可怕啊！台南市議會民進黨團總召黑箱產生之後，現在打算又要強行黑箱產生正副議長提名人選，如果真的會贏，何必玩黑箱呢？」

陳亭妃稍早在臉書表示，「民進黨台南市黨部請一個黨工於星期二臨時通知各議員服務處說星期五早上10點要開會，然後再補傳真，開會議程只有說要討論成立黨團事宜，根本沒有任何選舉議程，也有議員打電話至市黨部詢問，市黨部說沒有什麼重要的事情，只是討論而已，為什麼市黨部要欺騙黨籍議員呢？居然今天強行要選黨團總召，完全違反程序正義，完全黑箱作業，拜託台南市黨部不要再亂搞了！」

一名黨團成員表示，林宜瑾獲得過半數贊成出任新總召。雖然過程中，有成員對推舉過程表達議異，但因獲半數同意，基於黨團自主最後做成決議，並產生新總召。

這次民進黨議員席次雖未過半數，但接近半數，南市議會正副議長人選，仍以民進黨實力最被看好，而黨內議員普遍認為，以資歷、人望來看，未來議長人選以同為連任六屆議員的副議長郭信良、民進黨團總召邱莉莉及市議員林宜瑾3人最被看好。而林宜瑾當選總召，因具有黨團主導地位，也讓即將登場的正副議長選舉競爭更加白熱化。

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