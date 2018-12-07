批政院溝通不足 監察委員：反核食應防遭WTO懲罰

監察委員張武修及楊美鈴直指行政院各部會未就日本核災區食品進口一事進行有效溝通，才引發民眾不信任並通過反核食公投。（資料照）

2018-12-07 11:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察委員張武修及楊美鈴上午發布新聞稿，直指行政院各部會未就日本核災區食品進口一事進行有效溝通，才引發民眾不信任並通過反核食公投；張武修隨後召開記者會強調，台灣管制標準已是世界最嚴，行政院團隊卻未能有效讓人民放心，如今應思考如何說服世界貿易組織（WTO）SPS（食品衛生檢驗及動植物檢疫協定），以免遭到懲罰。

張武修指出，目前包括加拿大、紐西蘭等數十個國家，都完全解除了邊境輻射管制，美國也僅禁止特定地區的特定食品輸入，僅台灣與中國在完全禁止特定地區所有食品輸入的情況下，還要求其他可輸入食品提供相關證明，標準逐漸與國際主流不同。

張武修舉例，例如我國對嬰兒食品及乳品的標準，都是銫-134與銫-137之總和低於50貝克（每公斤），反觀歐盟會員國的標準分別是400、1000，美國更高達1200，我國標準已是全球最嚴。

張武修表示，根據今年6月的邊境查驗結果，日本進口食品的輻射超標比例還低於其他國家，但國人對日本進口食品還是覺得有疑慮，其中一個原因就是原能會缺乏系統性的食品輻射檢測，加上民間不時有人檢舉、控訴特定產品超標所致，此外衛福部公開的風險評估過於片段、食藥署對民眾關切的資訊不夠透明、缺乏獨立風險評估機構或體制等，也都是重要因素。

張認為，不管是食安辦公室、衛福部、食藥署，還是原能會、經濟部、外交部、消保會，整個行政院團隊與媒體都未能有效與民眾溝通，如今反核食公投過關，有很強的拘束力，未來應思考如何對外說服WTO，證明我們的管制符合科學性、必要性、不歧視與透明化等SPS協定。

張強調，日本在2015年8月間曾向WTO控訴韓國政府的管制措施過嚴，WTO爭端解決小組今年2月底判定韓方敗訴，理由就是根據SPS協定中「禁止不必要貿易限制」、「違反不歧視待遇」等規定，雖然目前日本還未對我國提告，但這仍是政府應審慎因應的問題。

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