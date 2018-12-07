中市議員謝志忠、議員當選人施志昌發起連署 反對停建山手線

2018-12-07 11:46

〔記者歐素美／台中報導〕「反對盧秀燕暫停山手線，守護山手線連署大家一起來」！台中市議員謝志忠與市議員當選人施志昌今天聯合召開記者會，痛批盧秀燕在選後3天就宣布停建山手線當作「謝票」，給了支持她的市民一個大巴掌，今天起將發送10萬份連署書，呼籲民眾一起連署，「拒絕邊緣化，捍衛台中的未來」。

謝志忠說，盧秀燕於11月24日當選台中市長，還沒上任，11月27日就在媒體宣布「山手線先停」，盧秀燕這次以這麼高票拿下台中市長，就先用「山手線先停」向台中市民謝票，「你在急什麼？」

11月28日，盧秀燕可能知道被罵，就說「沒有說不蓋呀，這不是當務之急」。謝志忠說，「這就是台中市的當務之急」；11月29日，盧秀燕接受電台訪問時又說「山手線並未喊卡，下環線繼續完成」。謝志忠痛批「裝肖維，下環線本來就施工中了，還需要你講嗎？而且也不是你做的」。

12月1日，總統蔡英文力挺山手線，盧秀燕改口「謝謝總統」；12月3日盧秀燕又說「拋出暫緩山手線，是要測試中央會不會兌現」。謝志忠說「盧委員你當多久的立委了，公務體系都是以公文為主，這個前瞻計畫已正式核定的計畫，你在測試誰的誠意？先拿出你的誠意吧！」

謝志忠指出，盧秀燕之前甚至講山手線的預算會排擠捷運藍綠線的預算？「這更是一個荒謬的說法，因為科目不一樣，又何來排擠」，質疑盧整個過程反反覆覆，到底評估好了沒有，到底有沒有誠意來做？山手線不僅對海線民眾非常重要，對整個大台中市發展非常重要，甚至是台中市交通的百年大計，堅持山手線繼續進行，並發起連署「反對盧秀燕暫停山手線」。

施志昌說，暫緩就是不想做，消息一出來，其在臉書發起民調，6500多人投票，77%民眾反對停建山手線，海線鄉親在這次選舉中大力支持盧秀燕，盧當選才3天「就被打了一個大巴掌」，山手線不只是大甲到后里，更重要是海線鐵路高架雙軌，這樣的建設是縫合台中縣市很重要的交通建設，從蘇嘉全、胡志強、林佳龍及蔡其昌都一路爭取，盧秀燕還沒上任就說不，還說測試中央，那我們也會讓盧市長看到我們的態度。

陪同召開記者會的市民周有為說，山手線對台中市有特殊意義，因可以將山海線鐵路串連起來，對台中的基礎建設非常重要，因未來搭配捷運，台中市的交通就會非常完善，是台中的百年基業，希望山手線能真正完成。

謝志忠表示，山手線的「成追線」已在施工中，山海線鐵路串連對台中市未來發展非常重要，特別是盧市長告訴我們「換了市長空氣換新」，鐵路串連起來，大眾運輸做好，對改善空污才是最好的做法，才是百年大計，不是嘴巴講講，「換市長空氣就會換新，我們12月25日就來看看台中市空氣有沒有變好」。

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