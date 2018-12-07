中市議員謝志忠、議員當選人施志昌發起連署 反對停建山手線

〔記者歐素美／台中報導〕「反對盧秀燕暫停山手線，守護山手線連署大家一起來」！台中市議員謝志忠與市議員當選人施志昌今天聯合召開記者會，痛批盧秀燕在選後3天就宣布停建山手線當作「謝票」，給了支持她的市民一個大巴掌，今天起將發送10萬份連署書，呼籲民眾一起連署，「拒絕邊緣化，捍衛台中的未來」。
謝志忠說，盧秀燕於11月24日當選台中市長，還沒上任，11月27日就在媒體宣布「山手線先停」，盧秀燕這次以這麼高票拿下台中市長，就先用「山手線先停」向台中市民謝票，「你在急什麼？」
11月28日，盧秀燕可能知道被罵，就說「沒有說不蓋呀，這不是當務之急」。謝志忠說，「這就是台中市的當務之急」；11月29日，盧秀燕接受電台訪問時又說「山手線並未喊卡，下環線繼續完成」。謝志忠痛批「裝肖維，下環線本來就施工中了，還需要你講嗎？而且也不是你做的」。
12月1日，總統蔡英文力挺山手線，盧秀燕改口「謝謝總統」；12月3日盧秀燕又說「拋出暫緩山手線，是要測試中央會不會兌現」。謝志忠說「盧委員你當多久的立委了，公務體系都是以公文為主，這個前瞻計畫已正式核定的計畫，你在測試誰的誠意？先拿出你的誠意吧！」
謝志忠指出，盧秀燕之前甚至講山手線的預算會排擠捷運藍綠線的預算？「這更是一個荒謬的說法，因為科目不一樣，又何來排擠」，質疑盧整個過程反反覆覆，到底評估好了沒有，到底有沒有誠意來做？山手線不僅對海線民眾非常重要，對整個大台中市發展非常重要，甚至是台中市交通的百年大計，堅持山手線繼續進行，並發起連署「反對盧秀燕暫停山手線」。
施志昌說，暫緩就是不想做，消息一出來，其在臉書發起民調，6500多人投票，77%民眾反對停建山手線，海線鄉親在這次選舉中大力支持盧秀燕，盧當選才3天「就被打了一個大巴掌」，山手線不只是大甲到后里，更重要是海線鐵路高架雙軌，這樣的建設是縫合台中縣市很重要的交通建設，從蘇嘉全、胡志強、林佳龍及蔡其昌都一路爭取，盧秀燕還沒上任就說不，還說測試中央，那我們也會讓盧市長看到我們的態度。
陪同召開記者會的市民周有為說，山手線對台中市有特殊意義，因可以將山海線鐵路串連起來，對台中的基礎建設非常重要，因未來搭配捷運，台中市的交通就會非常完善，是台中的百年基業，希望山手線能真正完成。
謝志忠表示，山手線的「成追線」已在施工中，山海線鐵路串連對台中市未來發展非常重要，特別是盧市長告訴我們「換了市長空氣換新」，鐵路串連起來，大眾運輸做好，對改善空污才是最好的做法，才是百年大計，不是嘴巴講講，「換市長空氣就會換新，我們12月25日就來看看台中市空氣有沒有變好」。
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台中市議員謝志忠（中）、市議員當選人施志昌（左）及市民周有為（右）一起召開記者會，反對停建山手線。（記者歐素美攝）
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謝志忠表示，7日起透過派報發送10萬份連署書，呼籲民眾一起連署反對停建山手線。（記者歐素美攝）
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山手線即是透過海線鐵路雙軌高架化，還有成功到追分及大甲到后里的微笑線及彩虹線串連起整個大台中的鐵路環線。（記者歐素美攝）
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