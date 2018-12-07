士林大同立委補選挺誰？林亮君：近期就會定調

2018-12-07 11:32

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智為展現參選決心，請辭士林大同區立委，隨著選舉落幕，留下的空缺成了兵家必爭之地。時代力量議員當選人林亮君今天說，選舉甫落幕不久，黨內尚有許多會議有待盤整，除了該區，對於全台五區立委補選的態度，近期就會定調。

時力台北市議員當選人林穎孟、黃郁芬及林亮君今天上午舉行記者會，會後媒體詢問，對於近期備受討論的士林大同區立委補選一事，態度為何？是否將支持市長柯文哲推派的人選？林亮君說，目前民進黨也有幾位有意角逐的人選，當然也看到柯市長有意推出人選的新聞報導，不過目前時力並無沒有特別接觸，因為議員選舉才剛結束不久，內部尚有許多會議有待盤整，除了該區外，黨內對於全台五區立委補選的態度，近日就會決定。

談到進入議會後，是否還會與「友柯派」議員展開合作？林穎孟說，時力黨團是要與不同議員在不同議題上，若能認同彼此，有共同目標就能合作，盼大家能就事論事、以市民福祉為重，讓市民享有更好的生活品質，這也是台北市民所期待之處。

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