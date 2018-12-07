離職後選總統？賴揆：幫助台灣有很多方式

賴清德說，感謝總統的器重，未來幫助台灣有很多方式，至於是否參選下屆總統，他未置可否。（記者廖振輝攝）

2018-12-07 11:24

〔記者李欣芳／台北報導〕去留問題受關注的行政院長賴清德今天上午召開記者會宣布，未來時間一到，他會堅定的離開，不會讓行政院對民進黨九合一選舉的敗選檢討流於空言，「我離開，總統才能大破大立，新局面才有可能產生」。賴清德說，他感謝總統的器重，未來幫助台灣有很多方式，至於是否參選下屆總統，賴揆未置可否。

媒體詢問，賴揆指未來時間一到會堅定離職，並說未來幫助台灣有很多方式，這包括參選2020年的總統嗎？

賴清德表示，蔡總統與他都是民進黨籍，「我們一心一意要捍衛台灣主權，維護台灣民主自由與人權的方式，這樣的目標要大家共同來完成，不管我何時離開，都是這個陣營的一份子，大家彼此都是夥伴」。

賴清德說，蔡總統清楚知道他（將離職）的想法，他也與總統報告過，總統是國家領導人，深知民主真正的價值是肩負責任的重要性。

被詢及蔡總統昨天發表談話強調，過去1年多「賴院長跟我是很緊密的工作夥伴，我相信未來也是如此」。賴揆表示，他感謝總統的器重，未來幫助台灣有很多方式。至於有無思考選總統？賴清德說，不管來或去都沒有困難的問題，因為不計較個人利害，為大局著想，其實答案就很容易。

媒體追問，賴揆說未來時間一到會堅定離開，是指立院院本會期結束後，就是時間一到的離職時間點？賴揆對此僅表示：「到時候我再跟大家報告」。

至於傳出接任閣揆人選思考前行政院長蘇貞昌，賴清德說：「下任行政院長屬於總統的權責，我們應該尊重」。

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