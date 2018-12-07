基進黨抗韓戰將陳柏惟展開環島搬家 力守台灣「九局下半」

2018-12-07 11:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕因踢爆愛情摩天輪不可行影片一砲而紅，被稱為抗韓戰將的基進黨高市議員候選人陳柏惟，今天開始將展開「台灣九局下半暨陳柏惟搬家不跳票之旅環島搬家行動」，除兌現韓國瑜當選就搬家的政見，也透過環島過程，在各地舉辦宣講與招募黨員。

陳柏惟強調，基進黨說到到做，也呼籲準高雄市長韓國瑜說到做到，包括愛情摩天輪、南海挖石油等。

以高雄為總部的基進黨，本次九合一大選在全台共推出12位市議員候選人，雖未能順利當選，但台南李宗霖（東區，6703 票/得票率7.68%）、高雄陳柏惟（三民，12267 票/得票率6.26%）皆為該選區落選頭。

基進黨認為，儘管本土派2018一役大敗，但全台各地都有支持基進再接再厲的聲音，讓基進更有信心。

為回應支持者的鼓勵，基進黨發起「台灣九局下半暨陳柏惟搬家不跳票之旅」環島行動，以陳柏惟為主，將巡迴全台各地舉辦宣講活動，同時宣示招募5000名以上黨員，全面抵抗以韓為首的九二共識。

基進黨高雄黨部主委洪正表示，選舉期間不敢正面迎戰韓國瑜九二共識的議員，選後更不可能大力監督，儘管基進黨因抗韓而不幸落敗，全台本土陣營也大崩盤，但基進黨將持續緊盯中國勢力進逼，共同保衛台灣的「九局下半」，守護2020的台灣大局！

陳柏惟則指出，環島搬家訊息揭露後，各地不斷有熱心支持者或民眾主動協助安排宣講地點以及住宿，目前已規劃13個縣市，行程約16至20天，後續很可能再增加宣講場域，第一站今晚在台南大東公園。

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