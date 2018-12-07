促轉會拜會原民受難者邱致明 將撤銷1505人有罪判決

2018-12-07 10:22

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會預定12月9日辦理第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式，這次公告名單共1505人，其中包含27名原住民政治案件當事人。儀式前，排灣族牧師高天惠（'Eleng Tjaljimaraw）以促轉會兼任委員身份拜訪將在儀式上代表原住民致詞的邱致明，除了解釋促轉會業務外，也告知這場活動的意義：「國家要透過公告儀式，讓所有人知道，你們無罪！」

促轉會表示，邱致明是新竹尖石泰雅族人，在1950年代是極少數能考上師範的原住民菁英，背負著族人高度期待，也是生活有穩定保障的象徵，卻因政治案件牽連入獄，出獄後失去教職，只能從事體力勞動，勉強度日，原本前途大有可為，卻付之一炬。

如今高齡86歲的他，日漸沈默，但聽及高天惠談起自己的故事，表示理解原住民族在族群弱勢及威權壓迫下的多重受難處境，鼓勵這些故事應讓台灣社會知悉時，立刻吃力又急迫地訴說那段過去，有時驕傲，有時黯然。

妻子高白蘭更不斷的對高天惠說：「好奇怪，他（邱致明）因為生病，在家都已經不講話了，今天你們來，我才知道他還那麼會講話。」

促轉會強調，平復司法不法除了賠償或回復案件當事人被剝奪的權利，對很多政治案件當事人和家屬來說，更重要的是還原過去的真相，並且公諸於世，讓曾經因為「前科」、「犯罪」而遭致的磨難，藉此得到平反，也才能逐步從記憶的傷痕中解放，不再反覆追問自己究竟犯了什麼樣的「罪」，需要承受如此艱難的命運。

高白蘭不斷對促轉會講述，得知邱致明被捕時，剛生產完的她為了見丈夫一面，抱著2週大的嬰兒，跟著叔叔，走了一天一夜的山路。他們藉著手電筒的微光，跌跌撞撞地翻越大霸尖山，從新竹尖石鄉走到桃園復興鄉；耗盡氣力抵達警察指示的地點後，卻僅能在分駐所透過電話與丈夫說上2、3句話，路途遙遠導致的腳傷和累積在心中的委屈，時至今日都還會讓她泛淚，她說：「我不知道那段路是如何走完的，也不知道我的先生到底做了什麼，從那通電話以後，再見到我的先生已經是5年以後了。」

當高白蘭講述這5年間的生活經歷時，原本侃侃而談的邱致明只是默默聆聽，不發一語。

促轉會說，在本次公告名單中，同時槍決的高一生（Uyongu Yata'uyungana，鄒族，曾為教師、吳鳳鄉（今阿里山鄉）長）、林瑞昌（Losin Watan，泰雅族，曾為醫師、省議員）、高澤照（泰雅族，曾為警官）皆為當時少數的原住民族知識份子，多次發聲爭取族群權益，卻因案受難，使得原住民族的政治發展空間大受壓縮，數十年來集體噤聲。

由於緊密的親族關係和人際網絡，一人受難，即是整個親族遭受牽連。如林瑞昌的姪子林昭明（泰雅族，學生）也在同案牽連；高澤照的兄弟高澤清（泰雅族，原為教師）、女婿邱致明（泰雅族，原為教師）皆先後遭難，其女高白蘭則被鄉里當成「匪諜」，獨自撫養子女，形同「獄外之囚」。

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