威權象徵遍佈全國！促轉會：公共空間蔣介石銅像1083座

2018-12-07 08:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為清除威權象徵，行政院促轉會近期完成「全國公共空間威權象徵清查」，政府機關所擁有的兩蔣紀念物，計有1214件，其中蔣介石銅像高達1083座；促轉會表示，解嚴迄今逾30年，威權象徵仍遍佈全國。

促轉會今年7月發文中央各部會及地方政府，要求清查轄下兩蔣銅像數量、以紀念兩蔣命名的空間。經數月清查，蔣介石銅像共計1083座，以台北市129座最多，其次為台中市98座、高雄市83座。

據了解，最大蔣介石銅像位於台北市中正紀念堂，在警察專科學校校門口、中正堂內各有，退輔會及所屬榮家有46座被當成偉人在崇拜，原移民署靖廬、調查局園區內亦有。

促轉會統計，全台公共空間中，以紀念兩蔣而命名的空間共計557個，其中以街路為最大宗，高達247條，佔44％，多數以「中正」兩字為路名。

促轉會指出，1945年台灣省行政長官公署公布「台灣省各縣市街道名稱改正辦法」，要求具日本色彩的街路應正名，方向之一為紀念國家偉大人物，致使各地遍佈中正路。

對於何以各地政府機關廣立蔣介石銅像？促轉會查出，1975年蔣介石逝世後，政府為表示對其永恆崇敬，由內政部訂定「塑建總統蔣公注意事項」，其後各地蔣介石銅像林立。

促轉會提及，1988年因蔣經國逝世，政府更修正「機關學校團體懸掛國旗國父遺像先總統蔣公遺像蔣故總統經國先生遺像暨元首玉照辦法」，將其納入懸掛已故元首的範圍。

本次調查為政府機關首度進行全面清查，以兩蔣為名的學校共145個，佔整體26%。從調查結果可知，解嚴迄今逾30年，威權象徵遍佈全國，對於威權象徵處理，未來將進行跨部會協調，若有需要將請行政院召開會議協商，共同討論威權象徵的改名或移除方式。

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