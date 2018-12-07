獄中傳紙條就遭槍決 促轉會為崔乃彬等5人平反

2018-12-07 07:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，行政院促轉會今日將首度公告依「促進轉型正義條例」第6條第3項第2款規定，過去曾受刑事有罪判決審判，但未依二二八賠償條例或「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」的獲賠案件，共有崔乃彬等5人。

促轉會委員表示，本次4件刑事有罪判決，共有崔乃彬、羅財寶、曾木根、藍春盛、黃添才5名，將與已獲補償的1500名政治受難者，一併列入第二波有罪判決公告撤銷名單，12月7日正式公告在行政院公報，9日於景美人權紀念園區舉行公告撤銷儀式。

據了解，羅財寶等5人皆為促轉會主動調查的政治案件，依促轉條例規定，若調查後認為應平復，其有罪判決暨其刑、保安處分、沒收宣告，即視為撤銷，也會塗銷前科紀錄。

「因在獄中傳一張紙條就被槍決！」委員指出，外省青年崔乃彬只是在獄中傳紙條，紙條上寫著「韓戰越戰是民族解放戰爭」，就被控著手實行叛亂，遭到嚴厲刑求。

委員提及，25歲的崔乃彬當年在軍事法庭上喊冤，法庭上進行檢驗也發現確實有傷，軍法官僅判處感訓，但時任總統的蔣介石指示從嚴複審，最後崔乃彬改判死刑槍決。

另一政治受難者羅財寶，因他堂哥詢問是否要加入地下組織，羅稱身體不佳拒絕，就被以「知匪不報」起訴，被法院判刑7年，之後不久因肺結核過世；至於經李媽兜介紹參加叛亂組織，曾擔任台南支部書記黃添才，遭國民黨政府處死，本次重新調查後予以平反。

促轉會也從李媽兜案外圍案件中查出，戰後在台鐵嘉義機務段擔任檢查員的曾木根，被指控受李媽兜吸收，加入叛亂組織，計畫破壞鐵路，最後遭到槍決；另一名年僅27歲的嘉義站務員藍春盛，亦因李媽兜案遭牽連，於1952年時12月7日被槍決，68年後促轉會將為其平反罪名。

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