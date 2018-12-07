教育局長不能只英文好！他建議韓國瑜向陳菊借將

2018-12-07 07:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國教育產業總工會秘書長劉亞平透過臉書，向準高雄市長韓國瑜喊話，直言當家和在野不同，在野可隨便喊爽的，當家的要柴米油鹽醬醋茶…，他直言韓市長找尋的教育局長，一開始就說要英文好，但如果只要求英文好，找個美國人來當就好，教育局長綜管全市教育事務，如果只是英文好，不知道有甚麼鳥用？

劉亞平進一步指出，目前高雄市教育局長人選，「報派人選」蔡協族已否認，韓如果真找不到，可考慮跟陳菊「借將」，陳菊提拔的戴淑芬和黃盟惠可以考慮一下！

劉亞平指出，韓市長的小內閣，好像籌組得不順利，副市長是3缺2，與原高雄縣淵源極深的楊秋興，好像已跟副市長擦身而過。

至於教育局長，一開始就說要英文好，但如果只要求英文好，找個美國人來當就好，教育局長綜管全市教育事務，如果只是英文好，不知道有甚麼鳥用？

劉亞平表示，不知道教育局長英文好，跟處理高雄市教育事務有多大關係？公文改用英文書寫嗎？開會改用英文對話嗎？還是要打破范巽綠（前高市教育局長、現教育部次長）出國紀錄，以後教育局長派駐外國嗎？

他向韓國瑜喊話，選上了最大，教育局長用人權，完全由市長來掌握，是否要讓牧師們看過？或常要博杯問神明？反正用人的成敗，完全由你來承擔，很多人等著來檢驗。

他說，最近高雄市教育界都在揣測教育局長人選，希望韓市長的教育局長，不要像之前原住民主委搞得一樣難看，只宣布一天，還沒上任，就被爆料請辭。

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