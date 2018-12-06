韓國瑜喊高雄人口500萬 陳水扁：只會成為災難

新科高雄市長韓國瑜選前喊出要讓高雄人口突破500萬，引發不少質疑。（資料照）

2018-12-06 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕新科高雄市長韓國瑜選前喊出要讓高雄成為全台首富、人口成長到500萬等願景，深深打動支持者。不過，前總統陳水扁說，若真如此，只會壓縮社會資源與公共空間，他更指出，要打造幸福城市，光是增加人口「一點意義都沒有」。

根據《民視》報導，陳水扁認為，若高雄真的成長為500萬人口的都市，「只會成為高雄人的災難」。他指出，現在高雄人口是277萬，若翻一倍變成500多萬人口，「我們享受到的社會福利受到影響，我們的教育資源受到影響，我們的公共空間去受到影響」，人民居住空間更將成為重大問題，陳水扁質疑，是「房子要用疊的，還是所有的公園都拿來蓋房子？」

至於韓國瑜說要讓高雄變為全台首富，陳水扁則疑惑地說，「高雄新水排名第10，平均可支配所得排在第9」，納悶韓國瑜究竟要怎麼達到這個目標？他也說，要打造幸福城市，重點應該是用好的教育、工作以及先進的公共設施，才能讓城市進步並提高國際競爭力，光是增加人口一點意義都沒有。

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