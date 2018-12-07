「韓流」降溫、蜜月期已過？ 韓國瑜臉書回應了...

2018-12-07 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕靠著「韓流」與極高網路聲量當選的準高雄市長韓國瑜，近日因小內閣人事爭議遭到外界批評，讓選前力挺他的「館長」急忙切割，「宅神」朱學恒更在臉書表示，「韓國瑜還沒上任，蜜月期就結束」。對此，韓國瑜6日在臉書表示，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。

「不積跬步 無以至千里。」韓國瑜以此為題在臉書發文說，有人說屬於他的蜜月期已經過了，但其實他很清楚，對於肩挑278萬殷切期待的高雄市長而言，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。

他說，11/24的午夜鐘聲一響，沒有掌聲、沒有煙花，只有千斤萬擔的市政真實存在。他引用《荀子．勤學篇》的「不積跬步，無以至千里」話，強調「市政這條路很長，每一步都很關鍵，許多事情不能躁進，更不能大意！」也承諾他與團隊一定會回到基層與市民同步，「因為唯有兌現承諾才能無愧始終」。

他在文末也強調，「請各位放心，我不會忘記我從哪裡來，更不會忘記我們要往哪裡去。請各位繼續監督指導，雖然任重道遠，我們一定也必須越走越穩。」而文章3000多則留言裡，大多都是韓粉給予的正向鼓勵留言，似乎韓國瑜的蜜月期仍在持續中。

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