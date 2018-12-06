柯P宴請市議員他不去 王世堅：守「議員格調」拒出席

民進黨台北市議員王世堅拒絕出席市長柯文哲邀宴，更嗆聲說，「議員是來監督市長，而不是來當朋友的」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-12-06 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（6）日晚間宴請台北市議會現任60位議員，選在國民黨籍副議長陳錦祥經營的玉喜飯店宴客，但60位受邀議員只來了15位，許多「柯黑」議員更早早就表態不出席，被網友稱作「柯黑大將軍」的民進黨台北市議員王世堅更嗆聲表示，「議員是來監督市長，而不是來當朋友的」。

柯文哲今晚6點半準時出現在玉喜飯店，不過截至晚間8點，60位受邀的台北市議員只來了15位，出席率僅4分之1，出席議員包括無黨籍的陳政忠、陳建銘；親民黨有黃珊珊、林國成；國民黨的郭昭巖、陳錦祥、王欣儀、陳重文、歐陽龍以及民進黨的王威中、高嘉瑜、洪健益、張茂楠、王閔生、何志偉。

其中原本有錄影行程，預計無法到場的高家瑜更是排除萬難，趕到現場力挺柯文哲，期間高家瑜還用麥克風問柯「要不要白綠合作」，讓柯文哲嚇得趕緊表示「媒體還在」！

市府發言人劉奕霆表示，柯文哲宴請議員，是想感謝議員在過去4年來的指教與幫忙，也藉著餐敘和大家聊聊天，對每一位議員都表達歡迎。不過「柯黑」議員王世堅、吳世正、簡舒培、徐弘庭等人早早就表態拒絕出席，「柯黑大將軍」王世堅更早就放話表示，「議員是來監督市長，而不是來當朋友的」，強調為了議員的格調絕對不會出席。

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