傳蘇貞昌接閣揆 核心幕僚否認

2018-12-06 20:43

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉民進黨慘敗，行政院長賴清德當晚請辭雖遭蔡總統慰留，但有關賴揆在明年一月立法院審完中央政府總預算將走人的傳聞不斷，今天有網路媒體報導，蔡總統也清楚賴揆欲走人，最多只能撐完立院這個會期的政治情勢，總統已在思考，敦請這次替民進黨承擔參選新北市長重任的前行政院長蘇貞昌接下閣揆重任，甚至已透過管道，探尋蘇的意願，不過，蘇貞昌核心幕僚今晚否認此事。

總統府也不願證實蘇貞昌將接任閣揆的這項報導，知情官員說，蔡英文總統今天才發表「迴廊談話」，指賴清德和她是過去的緊密工作伙伴，相信「未來也是如此」。有關蘇貞昌接閣揆的報導，與蔡總統今天談話的基調相違背，這樣的報導邏輯也很怪。

蘇貞昌核心幕僚今晚表示，迄今未接獲蔡總統傳話要蘇貞昌接閣揆一事，因此並沒有媒體報導蘇貞昌將接任閣揆一事。

網路媒體報導，賴清德所屬的新系，多人都已坦言，賴不會在閣揆職位待太久，目前蔡總統已透過管道探尋蘇貞昌接任閣揆的意願，至於對賴揆的去職，一位新系要角就直言，講「逼宮」太沒常識，賴會先下來休養生息，但2020年大選，賴仍會在其他角色上，幫助蔡英文。

由於閣揆是否換人屬蔡總統的職權，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今晚表示，這是蔡總統的職權，行政院尊重總統。

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