柯P請議員吃飯僅1/4到場 高嘉瑜致詞喊「白綠合」

柯文哲今晚宴請議員吃飯，但僅1/4出席。（記者郭安家攝）

2018-12-06 20:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今晚宴請台北市議會60位議員，選在國民黨籍副議長陳錦祥經營的玉喜飯店宴客，多數議員不給面子、僅15人到場，其中有4位議員有意角逐議長寶座；原本媒體關注議長選舉，未料，「友柯」議員高嘉瑜致詞時高喊「白綠合作」，還問柯士林大同立委補選支持誰？讓餐會成了拉攏大會。

柯文哲6點半抵達玉喜飯店，但截至晚間8點僅12位議員到場，在「白綠分手」反而後市議員選舉重挫的民進黨，有6人到場其中「親柯」議員就包括高嘉瑜、落選的王威中及議員王閔生，民進黨議會黨團總召張茂楠、幹事長洪健益出席，另外還有爭取立委補選的議員何志偉。除此，親民黨議員黃珊珊、林國成及無黨議員陳政忠、台聯黨議員陳建銘出席。

國民黨部分，議員郭昭巖到場7分鐘致意就離去，有意爭取議長寶座的陳錦祥、王欣儀雖到場，另外僅有陳重文、歐陽龍赴宴。而議長吳碧珠則出國，罕見未出席餐會。

柯文哲傍晚6點半準時現身，媒體追問擔不擔心出席議員人數少？柯停頓2秒說，「時間一到、準時開飯」。原本對外表示要錄節目無法到場的高嘉瑜，則在晚間7點突然現身，並上台致詞時甜笑問柯立委補選「市長你到底支持誰」？高受訪時，推薦王威中參與補選，指王是修補白綠關係的最佳人選，若柯支持，會讓民進黨支持者覺得「柯市長是溫暖的人。」

至於為何民進黨議員缺席這麼多？高嘉瑜表示，可能議員有其他行程，有沒有出席不是重點，「重點是跟市長間溝通管道如何」；她還幫柯說話，指就市政而言，市長沒有主觀立場，對於黨派合作，民進黨也希望未來調整步伐後，能有更多盟友。她說，這次選舉白綠支持者對立非常嚴重，未來如何弭平？除民進黨要更符合民意，柯也說朋友要多敵人要少。

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