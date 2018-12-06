讓人錯亂！ 盧秀燕小內閣出爐 他用一張圖打臉狠酸

名嘴鍾年晃在臉書PO文表示，黃崇典擔任台中市環保局長期間，是中火燃煤使用最多的時期，但盧秀燕卻說要借重黃來改善空污，搞得他很混亂。（圖擷取自鍾年晃臉書）

2018-12-06 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕準台中市長盧秀燕今（6日）公布3位副市長人選，分別為前立委楊瓊瓔、前台南市警察局長陳子敬與資深外交官令狐榮達，祕書長則由前都發局長黃崇典出任。但名嘴鍾年晃卻對這項人事命令提出疑問，在臉書PO出一張圖打臉盧秀燕。

鍾年晃表示，他對黃崇典個人沒有什麼意見，但對盧秀燕的邏輯有疑問。他接著說，

黃崇典在2014年3月20日至2014年12月25日於台中市擔任環保局長，但他貼出的圖可以看出，這段期間是中火燃煤使用最多的時期，然後他轉任低碳辦公室執行長，「今天記者會中，盧秀燕說要借重他改善空污，搞得我好亂喔。」

另外，鍾年晃也提到，黃崇典局長任內還通過東豐快速道路有問題環評，後來被居民提告，法院撤銷環評，「然後盧秀燕競選期間一直指責市府不蓋東豐快。我又亂了。」

網友則在文章下方留言，「對國民黨的當選人認真追政見，你就輸了」、「中人的選擇，只能祝褔!」、「是盧秀燕亂了！大家等著看空污會不會是壓倒她的最後一根稻草」、「選舉時政見講不出有亮點的，用人到處都是亮點~」。

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