選民進黨主席登記費150萬！ 李喬如：經濟困難不選了

2018-12-06 20:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員「姐姐」李喬如昨天（6日）透過臉書表態，有意參選下屆民進黨主席，但今天她又發文說，因為黨主席選舉登記費需150萬元，她才剛選舉完，經濟困難，決定不登記黨主席選舉了。

李喬如今年61歲，從1994年12月開始蟬聯第4、5、6、7屆高雄市議員，2010年高雄縣市合併後，繼續蟬聯第1、2屆議員，第3屆也順利連任，選區為旗津、鼓山、鹽埕，曾任民進黨團總召。

李喬如昨天上午在臉書詢問支持者，對她參選民進黨主席有何看法﹖歡迎大家表示意見，還呼籲鄉親幫忙轉傳。支持者有人說好、有人喊加油，有人希望聽聽政見。

李喬如則強調是說真的，因為深愛民進黨，也明白南部鄉親的感受，對這次選舉結果相當不忍，希望能競逐黨主席，讓在地聲音能夠融入黨內，同時帶動全黨往前進。

但她今天傍晚再度發文說，「民進黨中央委員開完黨主席選舉會議並訂出規則，登記費需150萬元，剛選舉完，喬如經濟困難找不到登記費，也不可再為難業界資助了，謝謝大家的鼓勵、支持提醒，喬如不登記黨主席選舉了，民進黨成功不必在我，喬如愛你、妳喲。」

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