台南北門區長榮退 期勉公務員：行得正、依法辦事、不怕檢調

北門區公所三名替代役男黃科融（右一）、陳彥伯（右二）、黃昱昊（左二）創作兩幅鉛筆速描「北門風情」，送給榮退的區長曾榮嘉（中）。（記者楊金城攝）

2018-12-06 22:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區長曾榮嘉和5位里長即將卸任榮退，公所今辦歡送，曾榮嘉勉勵公所員工說，只要行得正，依法辦事，盡心盡力為民服務，不用怕檢調來查，絕對沒代誌（事情）。

北門區公所3名替代役男黃科融、陳彥伯、黃昱昊花了1個月時間，創作兩幅鉛筆速描「北門風情」，描繪垂釣和北門潟湖漁撈、養蚵產業的情景，送給曾榮嘉，感謝他8年區長任內對北門區的奉獻。

曾榮嘉將在12月17日屆齡退休，區長職務由公所主秘陳秀嫣暫代，曾榮嘉在區長任內勇於任事，公所員工一方面高興他榮退，一方面離情依依。

曾榮嘉有感而發，勉勵公所員工只要行得正，依法辦事，不用怕檢調來查。他也交辦說，蚵寮里活動中心、永隆橋改建工程要續推動，並期許北門濕地在台17線以東，應改為濕地公園，與北門遊客中心結合發展觀光，才能平息地方對劃設濕地的反對。

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