義代表離台前拜會鄭文燦、贈泰雅文化研究書籍

義大利經濟貿易文化辦事處外表蕭國君（Donato Scioscioli）離台前夕，拜訪桃園市長鄭文燦。（市府提供）

2018-12-06 21:49

［記者謝武雄／桃園報導］義大利經濟貿易文化辦事處外表蕭國君（Donato Scioscioli）由於任期將屆滿，今天到桃園市政府拜訪市長鄭文燦，除恭賀鄭文燦連任成功，也贈送義籍神父巴義慈著作「台灣泰雅族婦女服飾之織紋研究」；蕭國君說，巴義慈長住復興，長年關注泰雅文化，也代表義大利和桃園的交流不會中斷，將持續延續下去。

鄭文燦表示，熱愛棒球的蕭國君，接連2年受邀到桃園看球賽，對桃園印象深刻，日前再邀請蕭國君來桃園看球賽，才聽到他即將離任消息，雖然感覺不捨，但認為雙方日後一定還能有見面的機會，鄭文燦也致贈蕭國君來桃園觀看球賽照片。

蕭國君說，台灣是他第3個駐外地區，與台灣各界感情深厚，離別前夕感到分外難過，12月22日離台後將返國述職，明年1月赴愛爾蘭都柏林擔任副代表一職。

鄭文燦也提到，桃園去年爭取到世界洋服同業聯盟年會主辦權，超過400位國際頂尖洋服人士到場，明年年會將移師義大利維洛那（Verona）舉辦，桃園現正發展「紡織•矽谷」，許多紡織機器也是從義大利進口，期盼日後在紡織產業和義大利有更多合作機會。

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