王浩宇直播說了「這句話」 又被移送紀律委員會

2018-12-06 20:03

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市議員今天在議會又槓上綠黨議員王浩宇，因為王浩宇在臉書直播指稱，「審預算是演戲、不願配合演出」，議員劉茂群在議會提議移送紀律委員會，按照議事規則，只要有3人提案、7人聯署（含提案人）就可送紀律委員會，雖然席間有5位民進黨議員反對，但連署超過7人，全案仍移送紀律委員會。

王浩宇則說，所謂演戲是指國民黨議員將議事堂當舞台進行秋後算帳，他當然不願配合演出，事實上，上午審查預算時都有到場，是在審查區公所預算時發現不對才離開議場。他也批評，國民黨的做法太誇張、太over，這樣作法只會讓民眾反感，國民黨議員以政治手段打壓，已經侵犯議員言論自由，反而會造成自己傷害。

議會下午審查八德區公所預算，劉茂群首先發言說，王浩宇不參加議會審查預算也就罷了，竟然透過臉書直播批評議員「審預算是演戲、不願配合演出」，這樣的說法打了所有在場議員一巴掌，建議移送紀律委員會。

對此，民進黨議員范綱祥質疑，王浩宇在議事堂外的言論移送紀律委員會是否適合，就像紀律委員會處理議員酒駕案件是否洽當；民進黨議員蔡永芳也認為目前正在審查預算，主席是否可以無限上綱來處理移送案。議會秘書長孫惠生解釋並無問題，全案進入表決，仍有5位民進黨議員反對送紀律委員會。

最後現場國民黨議員當場將聯署提案送大會，要求紀律委員會儘快處理違紀案。

議長邱奕勝則說，這屆議會決議效力不及於下屆議會，也就是說紀律委員會必須要於24日前開會作成決議，一般紀律委員會開會，還要通知當事人到場說明，時間上可能會來不及。

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