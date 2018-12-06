落選不代表結束 王麗萍再推第三勢力整合

2018-12-06 19:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕落選不代表結束！雲林縣長落選人王麗萍再推第三勢力整合，今天在獨立書店虎尾厝沙龍舉辦說明會，重申選舉過後，關於當選人政見監督與選舉違法的追究不會停止。

王麗萍指出，生活即政治，選舉過後，對她而言仍是落實民主政治的開端，尤其她選前就提出「六輕治理、寸土不讓」的政見，即使她雲林縣長落選仍會持續監督，至於選前檢舉選舉廣告物違法的追究，她也不會停止。

王麗萍說，今天她再度拜訪雲林縣選舉委員會，針對選前檢舉另兩名縣長候選人李進勇、張麗善的競選旗幟違規案的處理進度，她要求需依法裁處，否則她將直接向監察院檢舉，要求行政單位務必中立。

王麗萍說，這次選舉受「韓國瑜旋風」及「討厭民進黨」影響，最後仍形成藍綠對決局面，導致第三勢力發揮空間不大，但她仍會堅持下去，未來並將以虎尾厝沙龍為據點，整合第三勢力。

王麗萍說，基進黨及一群無黨籍、打著台灣親子共學教育促進會為主幹的「歐巴桑聯盟」雖然都沒有候選人當選，因「抗韓」爆紅的基進黨候選人陳柏惟在高雄獲得1萬2000餘票相當有潛力，歐巴桑聯盟21位候選人在全台平均得票率達3％，近7成候選人保證金能拿回來，讓她對整合第三勢力深具信心。

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