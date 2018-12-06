柯P指為雙城論壇「旁觀者」 陸委會：只是協助者

2018-12-06 19:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對台北市長柯文哲今天稱陸委會對雙城論壇採取旁觀者態度，陸委會副主委邱垂正在例行記者會強調，陸委會扮演的是協助者，而非實際參與者，陸委會將提供北市府必要協助，並尊重北市安排。而北市府幕僚人員日前已到陸委會溝通雙城論壇舉辦事宜，並未提及論壇「兩岸論述」的內容。

邱垂正表示，雙城論壇屬於政府支持的兩岸城市交流，對於台北市政府邀請並提出的申請案件，政府會給予協助，並希望雙城論壇能順利圓滿舉行。而政府向來支持合於規範的兩岸城市交流，也認為應秉持對等尊嚴、健康有序原則，不應對兩岸城市交流設置政治前提與不當干擾，方有利兩岸關係良性互動發展。

邱垂正強調，陸委會將與台北市政府保持聯繫，提供必要的協助，原則上尊重北市府安排，相關協助也會依照過去慣例處理。

被問到上海市長應勇是否來台？邱垂正指出，北市府尚未提出主團及相關交流團申請案，因此無法確認相關名單。

對於上海市台辦主任李文輝過去來台多次違規，李文輝9日將先率團來台踩線，邱垂正強調，大陸官員申請來台交流，主管機關內政部移民署都會會同相關機關，根據申請人以往來台狀況、對社會的影響，以及申請事由等，依照現行法律規範，綜合考量是否同意申請來台，相關行程都必須與申請目的符合。李文輝等人來台申請案，日前已通過。

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