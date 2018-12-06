中市第5選區立委補選 國民黨7人登記

國民黨台中市黨部主委陳明振表示，第5選區立委補選黨內共有7人登記參選。（記者張菁雅攝）

2018-12-06 18:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯區）立委缺額補選，國民黨今日辦理黨內登記，共有前立委沈智慧、蔡錦隆、前民政局長王秋冬、現任議員賴順仁、陳成添、前議員唐國泰、前立委洪昭男兒子洪子傑等7人參加登記。市黨部表示，中央黨部7日將舉行協調會，若無法協調出1人參選，則在8、9日進行電話民調，10日上午公布民調結果，民調第1名者在12日送中常會通過。

台中市長當選人盧秀燕在選前4天辭去立委，缺額將在明年1月27日辦理補選，由於國民黨內有意參選者眾，中央黨部決定開放黨員登記，並在今日完成登記作業，共有7人登記。

登記者中，賴順仁與陳成添都是現任議員，有意循著立委黃國書4年前模式，從現任議員成功角逐立委補選，接著投入下屆立委選舉並順利當選。

賴順仁在北屯區連任6屆議員，他表示，他是中生代，深耕北屯區超過20年，在盧秀燕擔任立委時，雙方合作無間，他最了解地方建設與需求，是最適合的接棒人。

陳成添則擔任過3屆里長，連任4屆議員，他說，他從政25年，深具民意基礎，且與盧秀燕13年來在北屯區成立聯合服務處，服務深入基層，未來當選立委，基層一樣照顧得到。

另外，沈智慧、蔡錦隆為前立委，王秋冬為前市長胡志強任內的民政局長，唐國泰為前議員，洪子傑目前為國防安全研究院助理研究員，其父親為前立委洪昭男。

國民黨台中市黨部主委陳明振表示，7位候選人明天將到中央黨部開協調會，看看能否協調推出1人參選，如果協調不成，中央黨部將在8、9日進行電話民調，10日上午公布民調結果，民調第1名者在12日經資格審查後送中常會確認通過。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/