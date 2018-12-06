打壓又來！中國海關總署拜訪後 烏拉圭暫停給我免簽

2018-12-06 18:30

首次上稿 17:50

更新時間 18:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部10月底宣布烏拉圭給予我國免簽待遇。不過在中國海關總署署長倪岳峰拜訪烏拉圭外交部後隔天，烏拉圭政府無預警通知我方，將暫停給我免簽。涉外人士證實此事是因中國打壓而起，外交部今天則回應，駐處回報是因電子系統建置未完成暫停，將繼續進洽爭取。

烏拉圭政府於10月19日開始給予我國免簽，國人憑我國護照即可免簽入境烏拉圭，停留期限90天。使我國護照享有優惠簽證待遇國家，包含免簽證、落地簽與電子簽證等，達到169國。

但烏拉圭政府卻突然宣布，自昨（5）起暫停予我國護照持有者免簽證入境90天待遇一事，並恢復須事先申請簽證的規定。

經查，就在烏拉圭政府宣布暫停免簽的前2天，中國海關總署署長、黨組書記、中共中央委員倪岳峰才剛剛拜訪烏拉圭外交部，在烏拉圭與中國建交30週年之際，與烏拉圭外交部長諾沃亞（Rodolfo Nin Novoa）舉行雙邊會談。

涉外人士透露，此事的確是中國打壓，我方也是突然被通知暫緩給予免簽待遇。外交部今天則回應說，根據我駐阿根廷代表處瞭解，鑒於烏拉圭簽證及入境管制措施均須透過電子系統進行，在相關系統建置完成前，將暫停予我國人免簽待遇，並恢復須事先申辦簽證的做法。

外交部說，提升國人海外商旅觀光的便利及服務品質，一向是外交部的重點工作，將持續積極進洽烏拉圭政府，爭取儘速完成相關程序，以利我國人享有免簽入境烏國的便利待遇。

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